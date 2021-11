Le poème graphique "Zang Tumb Tuum" de Filippo Tommaso Marinetti mis aux enchères

Parmi elles se trouve le collage "Zang Tumb Tuum" de Filippo Tommaso Marinetti. L’artiste et poète italien l’a réalisé en 1915, à partir de fragments de son livre du même nom. Ces formes découpées expriment la puissance des machines de guerre.

C’est le document fondateur du futurisme. Le tonitruant collage de Marinetti, "Zang Tumb Tuum", sera prochainement proposé aux enchères chez Sotheby’s, à l’occasion d’une vente dédiée à ce mouvement artistique et littéraire. D’autres pièces en lien avec le futurisme passeront également sous le marteau.

C’est la première fois depuis sa création que "Zang Tumb Tuum" apparaît aux enchères. Il est estimé entre 75.000 et 100.000 euros. D’autres compositions de Marinetti passeront également sous le marteau durant la vente dédiée "Zang Tumb Tuum : La révolution futuriste". Elles illustrent toutes sa volonté de changer le monde . La preuve avec "Manicure. Faire les ongles à l’Italie" , estimé entre 20.000 et 30.000 euros. Bien que cette œuvre prend l’apparence de banals conseils hygiéniques, il s’agit d’un violent plaidoyer contre le passé.

"Marinetti a choisi un titre qui imite un bruit mécanique : zang pour le tir d’un obus d’artillerie, tumb pour son explosion et tuuum pour l’écho qui en résulte " , avait écrit J.T Schnapp à ce sujet.

La une du Figaro dédiée au "Manifeste du futurisme" de Marinetti. © 2021 Sotheby's

L’une des pièces les plus convoitées de la vente est la une du Figaro dédiée au "Manifeste du futurisme" de Marinetti. L’artiste italien y appelait à démolir les musées pour mieux faire table rase du passé, et glorifiait la modernité, la vitesse, la guerre et la machine.

Sa publication dans Le Figaro était la première étape d’une diffusion internationale du mouvement futuriste. Ce document historique est estimé entre 8.000 et 12.000 euros.