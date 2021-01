"Le patrimoine sensoriel" des campagnes françaises est sauvé

Procès pour nuisances : après le chant du coq, la bouse de vache - JT 13h - 09/07/2019 Souvenez-vous de ces Français agacés par le chant d'un coq, un chant un peu matinal à leur goût... Et bien, chez nous, dans la petite localité de Sorinne-la-Longue, en province de Namur, des habitants n'en peuvent plus des bouses de vache. Et cela fait 30 ans que cela dure..