Le Palace d'Ath fête ses 20 ans et présente sa grande rétrospective artistique

Le Palace d’Ath a 20 ans ! La salle de spectacle, au sein de la Maison Culturelle d’Ath accueille depuis deux décennies des spectacles en tous genres, mais aussi des conférences, des créations, des expositions ou des stages. Sa palette est éclectique et en 20 ans, près de 320 artistes y ont défilé et exposé leurs créations artistiques. La Maison Culturelle a donc décidé, pour l’occasion, de remonter le temps et de raviver ses souvenirs, en sélectionnant dans une exposition rétrospective une série d’œuvres présentées entre 2000 et 2020.

Pour découvrir ce patrimoine artistique, deux formules sont proposées :

- Bulle d’Art : accessible à tous, seul ou avec sa bulle, pour une visite avec l’animatrice de la Maison Culturelle d’Ath. Cette formule permet de découvrir l’exposition selon le rythme de chacun et de profiter d’un moment culturel en toute sécurité et dans le respect des mesures sanitaires. Plusieurs tranches horaires sont proposées, notamment ce 29 mai, le 5 juin, le 13 juin. L’animation et la visite sont gratuites. L'ensemble des dates est à retrouver ici.