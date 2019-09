Le nouveau Pont des Trous à Tournai est attendu pour 2021

La déconstruction des arches qui, contrairement aux deux tours, ne sont pas classées, avait suscité beaucoup d'émotion dans la cité de Clovis tant les Tournaisiens restent attachés à leur patrimoine et à leur histoire bimillénaire. Notons pourtant qu'elles n'étaient pas d'origine. L'arche centrale médiévale ayant été dynamitée lors de la seconde guerre mondiale, les deux arches restantes avaient été démontées et l'ensemble a été reconstruit en 1948 de manière à élargir l'arche centrale pour la navigation, déjà à l'époque.

La nouvelle version du projet de reconstruction du Pont des Trous à Tournai a été dévoilée vendredi par le désormais ex-ministre wallon Carlo Di Antonio (CdH). En août, les trois arches centrales de l'édifice médiéval tournaisien qui enjambe l'Escaut ont été déconstruites. Le but est de le reconstruire à l'identique, avec les pierres récupérées, et d'élargir l'arche centrale afin de permettre aux péniches de plus de 2 000 tonnes de traverser Tournai.

Les pierres ont été récupérées, triées et acheminées à la carrière de Gore à Andenne, appartenant au SPW, où elles ont fait l'objet d'une inspection visuelle et sanitaire, effectuée par un représentant de l'Agence du patrimoine. Plusieurs d'entre elles pourront être réintégrées au parement du futur pont des Trous. Elles côtoieront de nouvelles pierres issues de la carrière de Gore et taillées sur place.

La durée des travaux est prévue pour une durée de 18 mois. Le chantier, dont le coût est estimé à 16 millions d'euros, devrait être terminé en 2021.

Nouveauté dans ce projet, les deux plus petites arches n'enjamberont plus l'eau mais un trottoir. Les quais seront complètement réaménagés à cet endroit pour offrir un vaste lieu de vie et de détente aux abords du monument, dans la foulée des travaux actuellement en cours sur les quais de l'Escaut.