Le Kintsugi : l’art spirituel qui s’affranchit de l’exigence de perfection

Symbole du renouveau, cet art est avant tout une manière de percevoir la beauté qui réside dans l’imperfection. Souvent qualifiée d' "art de la résilience" , cette technique cherche à mettre en valeur les défauts d’un objet brisé plutôt que de chercher à les masquer. Le Kintsugi est donc empreint d’une forte philosophie qui consiste à honorer le passé d’un objet cassé en le rendant plus résistant. Sublimé grâce à la poudre d’or, l’objet gagne en beauté et acquiert une nouvelle valeur grâce à ses fissures.

Le mot Kintsugi vient du Japonais Kin (or) et Tsugi (jointure) , et signifie littéralement : jointure à l’or . À la fois esthétique et spirituel , le Kintsugi (金継ぎ) est une technique ancestrale, découverte au XVème siècle au pays du Soleil Levant , qui consiste à réparer les céramiques, porcelaines et faïences en les embellissant avec de la véritable poudre d’or.

Véritable illustration de renaissance et d’espoir, cette pensée bouddhiste s’affranchit de l’exigence de perfection et révèle la beauté de l’usure naturelle et des épreuves de la vie.

Ce procédé de restauration traditionnel a lieu en plusieurs étapes et peut s’étaler sur plusieurs mois. En moyenne, une œuvre nécessite un mois de travail ; toutefois, il est largement reconnu que les plus belles réparations mettent plus d’un an à être réalisées. Par la rigueur et le temps qu’il nécessite, le Kintsugi est une métaphore du chemin de guérison et de cicatrisation, qu’il s’agisse d’une blessure physique, ou émotionnelle.