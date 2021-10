Le Fonds Simenon réinstallé dans le quartier d'Outremeuse à Liège

La décision a été prise de réinstaller le Fonds Simenon dans l'ancien Institut de Physiologie, place Delcour, dans ce quartier d'Outremeuse à Liège qui a vu grandir l'écrivain, a indiqué vendredi dans un communiqué l'Université de Liège.

Le Fonds Simenon se situera à proximité de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'ULiège et de tous les équipements culturels de la ville. Il sera aussi plus facilement accessible aux chercheurs comme aux étudiants, peut-on lire dans le communiqué.