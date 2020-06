Le Doudou vous accueille à nouveau dans son musée

De l’originalité de la Ducasse rituelle de Mons (reconnue par l’UNESCO en 2005) à la légende de saint Georges, entre réalité et imaginaire, le "Musée du Doudou" s’attache notamment à comprendre et à valoriser les différents aspects de cette histoire universelle et multiséculaire. L’espace invite le visiteur à découvrir ce patrimoine exceptionnel, mis en valeur à travers différents regards : historique, anthropologique, scientifique, artistique, laïc ou religieux.

