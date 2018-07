Le cortège de l'Ommegang investira les rues de Bruxelles mercredi et vendredi

Le spectacle de l'Ommegang se déroulera les 4 et 6 juillet dans les rues et sur la Grand-Place de Bruxelles. Le comédien et producteur français Frédéric Diefenthal jouera le rôle du héraut francophone. Des festivités seront également organisées à l'occasion de l'évènement de mercredi à dimanche dans le Parc royal.

Le cortège, long de 2 km et composé de 700 figurants, s'élancera vers 20h40 mercredi et vendredi du Parc royal à la Grand Place, en passant par le Sablon. Le spectacle animé par 47 groupes folkloriques ainsi que 1.400 participants débutera à 21h00.

Le héraut francophone, soit le narrateur, sera joué par le comédien et producteur français Frédéric Diefenthal. Jo Lemaire s'occupera de la version néerlandophone et l'humoriste Bert Kruismans de la version anglaise. La chanteuse et comédienne belge Annie Cordy sera mise à l'honneur à l'occasion de son 90ème anniversaire. Le dessinateur et caricaturiste Pierre Kroll croquera, lui, des scènes de l'Ommegang et ses créations seront retransmises en direct sur l'écran géant.

Le parc de Bruxelles accueillera les traditionnelles joutes équestres les 4, 5, 6 et 7 juillet. Combats de chevaliers, démonstration d'escrime, concours de tirs et tirs d'arbalète seront notamment au programme. Un grand marché Renaissance se tiendra les 4, 5 et 6 juillet de midi à 21h00 dans le parc de Bruxelles ainsi que derrière la Bourse. Enfin, une terrasse sera aménagée dans le parc afin que le public puisse prolonger les festivités jusqu'à 02h00 du matin.