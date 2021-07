Le château de Chantilly fait son cinéma : une projection au cœur d'un domaine empreint d'histoire

Plus

© Chateau de Chantilly (page Facebook) Pour vivre une soirée de rêve, rendez-vous au Château de Chantilly le 11 septembre. Le domaine situé aux portes de Paris se transformera en cinéma géant, en plus d’animations théâtrales, d’un bar à cocktails, de glaces… Et de crème chantilly. A vos agendas ! De 19 heures à 21h30, les visiteurs profiteront des animations de l’Académie des Arts Dramatiques de Chantilly. Un "bar à vinyles" diffusera des airs entraînants. Et à 21h30, le film "Vatel" de Roland Joffé sera projeté sur un écran géant. Ce film raconte les efforts de François Vatel (Gérard Depardieu), maître d’hôtel de la maison Condé (premier propriétaire de Chantilly), pour restaurer les bonnes grâces du roi Louis XIV sur son maître. Les tickets sont en prévente jusqu’au 10 septembre au prix de 10€, puis 15€ sur place, le jour de l’événement, sauf pour les moins de 7 ans pour qui l’événement est gratuit.

Henri d’Orléans, duc d’Aumale (1822-1897). À l'âge de 8 ans, il hérite du Domaine de Chantilly et de l'immense fortune de son parrain Louis-Henri-Joseph de Bourbon. Il devient ainsi l’un des plus importants propriétaires fonciers de France. © Photo RMN - Thierry Ollivier- 2011 Chateau de chantilly (page Facebook) Cet évènement est une occasion pour (re) découvrir le château de Chantilly, un monument chargé d’histoire, un des joyaux du patrimoine français. L’œuvre d’un homme au destin exceptionnel : Henri d’Orléans, duc d’Aumale, fils du dernier roi des Français, considéré comme le plus grand collectionneur de son temps, Il a fait de Chantilly l’écrin de ses innombrables chefs-d’œuvre et manuscrits précieux. Il a ainsi rassemblé la seconde collection de peintures anciennes en France, après celle du musée du Louvre.

12 images La Galerie de Peinture est le cœur du musée Condé. Elle constitue un témoignage exceptionnel de la muséographie du XIXe siècle © Sophie LLOYD / Château de chantilly (page Facebook)

Le château contient également l’une des plus riches bibliothèques de France. Les trésors accumulés par les différents propriétaires de Chantilly ont été complétés et magnifiés avec passion par le duc d’Aumale, le plus grand bibliophile de son temps. Sur les 60.000 volumes que compte la collection de Chantilly, près de 19.000 volumes sont présents dans le Cabinet des livres, avec 1500 manuscrits et 17.500 imprimés qui couvrent tous les champs du savoir.

12 images Le Cabinet des livres est une bibliothèque moderne, remarquablement intégrée à la structure ancienne du Petit Château construit à la Renaissance. © Tous droits réservés / Château de chantilly (page Facebook) Le Cabinet des livres était l’une des pièces préférées du duc d’Aumale. © Tous droits réservés/ Château de chantilly (page Facebook) La qualité des reliures anciennes est l’une des richesses du fonds. Le duc d’Aumale passe commande aux plus grands relieurs de son époque (Trautz, Capé, Duru) et avoue en 1850 : « Je sais que les livres rares sont chers, je sais que les jolies reliures le © Tous droits réservés / Château de chantilly (page Facebook)

Aux étages on découvre également les grands appartements, les lieux de réception et d’habitation des propriétaires précédents Henri d’Orléans, les princes de Bourbon-Condé. Formidable exemple des décors d’apparat appréciés au XVIIIe siècle, ils offrent une grande variété d’objets d’art, de mobilier et de peintures de maîtres.

C’est le seul appartement princier datant de la monarchie de Juillet qui soit resté intact. © Tous droits réservés / Château de chantilly (page Facebook) Les appartements privés du duc et de la duchesse d’Aumale eux se situent au rez-de-chaussée. Le duc les aménagea en 1845-1847 par le peintre et décorateur romantique Eugène Lami. Il s’agit du seul appartement princier datant de la monarchie de Juillet qui soit resté intact et encore accessible en visite guidée.

Pour ce qui est des extérieurs, le domaine dispose d’un parc d’une superficie de 115 hectares réunissant des jardins de plusieurs époques de créations : : le jardin à la française dessiné par André Le Nôtre au XVIIe siècle, le jardin anglo-chinois à la fin du XVIIIe siècle et le jardin anglais au début du XIXe siècle. Il offre ainsi un témoignage unique du rapport entre l’homme et la nature en Occident depuis plus de trois siècles. A lire aussi : Les Jardins français d'André Le Nôtre à l'honneur à Chantilly