Le "cerveau de Vésale", lien entre passé et avenir de la médecine, au musée BELvue

Gravure représentant le cerveau tel que décrit par Vésale - © domaine public

Si l’ouvrage est exceptionnel, c’est notamment grâce à ses nombreuses gravures qui illustrent pour la première fois des parties méconnues du corps humain, et particulièrement le cerveau, jusque-là très difficile à comprendre. Il faut dire qu’observer un cerveau était plutôt compliqué, puisque l’organe est très fragile et sensible à l’environnement ambiant. Il s’altère rapidement, et c’est un véritable exploit que Vésale réalise en le décrivant si précisément lors de ses dissections.