Le cerf et le sculpteur : l'appel de la forêt à Arlon

L’Arlonais se spécialise dans la sculpture animalière , passionné par les animaux exotiques du zoo d’Anvers. Le succès lui sourit, et il gagne plusieurs prix pour ses sculptures. En 1897, il participe à un concours d’envergure : la réalisation d’une statue monumentale d’un char qui devra surplomber l’arcade du Cinquantenaire . Il y investit tout son temps et son talent, épaulé par sa femme qui se démène pour lui trouver les bons appuis et les financements nécessaires. Mais le projet de Gaspar n’est pas retenu, et l’homme rentre à Arlon meurtri, après plusieurs années sous les fastes de la capitale.

L'artiste dans son atelier - © Ville d'Arlon

De retour dans les forêts ardennaises de sa jeunesse, il observe la faune endémique pour pouvoir parfaire son art et sculpter cerfs et autres sangliers. Mais la dépression et l’alcool l’isolent de plus en plus, il s’éloigne de ses proches et devient un marginal, menant plus la vie d’un vagabond que d’un artiste coté. Son succès ne se dément cependant pas. La reine Elisabeth elle-même est friande de son œuvre, il continue à créer et est exposé dans tout le pays, même après la première Guerre. Il meurt en 1931, alors qu’il est en cure de désintoxication à Uccle.