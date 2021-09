Le centre culturel l’Eden installe son programme et vous emmène en marche exploratoire sur les quais de la Sambre

La saison a bel et bien commencé au centre culturel Eden de Charleroi. Dans cet ancien théâtre du centre-ville, on retrouve des concerts, des rencontres, des débats, des scènes ouvertes ou encore des projets qui poussent à la réflexion sur nos modes de vie et de consommation : l’agenda de la saison 2021-2022 s’annonce bien rempli !

S’inscrivant également dans une démarche de découverte et de valorisation du territoire carolo, l’Eden organise des activités liées au patrimoine, comme la marche exploratoire "Electra sort du bois" ce 26 septembre à 14h. Cette balade à l’ouest se passe entre les friches et les quais où, après l’exploration des carrières et des falaises calcaires de la Sambre, le chemin se fait champêtre, retrouvant le bois, les vallons et les arbres. Cette marche, gratuite, emmène les participants à la découverte des marges du territoire carolo, pour leur plus grand plaisir !

Après le succès de l’opération "Quartiers Libres", qui visait à retrouver le public autour d’un grand bol d’air culturel, l’Eden continue sa programmation, toujours dans le respect de son ADN.