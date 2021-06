Le Brussels Renaissance Festival plonge Bruxelles dans son Histoire

Le Palais du Coudenberg ouvrira ses portes avec un programme basé sur le jeu et la découverte. © BRUSSELS RENAISSANCE FESTIVAL

Le Palais du Coudenberg ouvrira ses portes avec un programme basé sur le jeu et la découverte. Le jeudi 24 juin et le lundi 28 juin, un "Murder Mystery Game Live", au cours duquel des détectives en herbe pourront enquêter sur une affaire non résolue vieille de 500 ans, sera notamment organisé.

Le KBR participera également. Outre la collection permanente de manuscrits anciens, des ateliers d’écriture à la plume seront proposés. Les fins gourmets pourront également se diriger vers le toit de la bibliothèque royale pour y déguster des mets inspirés du Ménagier de Paris, un livre culinaire rédigé à l’époque des Ducs de Bourgogne.

Le week-end de clôture du festival, la Maison du Roi, située sur la Grand-Place de Bruxelles, proposera, elle, aux visiteurs de remonter dans le temps en les accueillant dans les tenues de l’Ommegang.