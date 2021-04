La Wallonie emmène les curieux sur la Route Napoléon, 200 ans après la mort de l'empereur

Nonante-quatre kilomètres, c'est la distance qui sépare le départ de la campagne de 1815 du champ de bataille finale à Waterloo. À l'occasion du bicentenaire de la mort de l'empereur français, Wallonie Belgique Tourisme emmène les visiteurs sur la Route Napoléon dans les pas des troupes impériales, de Beaumont à la célèbre butte du Lion.

à écouter : la série podcast de La Première : Napoléon, le Crépuscule de l’Aigle

Au fil de ce parcours jalonné de panneaux explicatifs et ponctué de 150 monuments, stèles et musées évoquant le passage de l'empereur en Belgique, les amateurs découvriront un patrimoine architectural, culturel et paysager foisonnant, tout en ressentant la montée en puissance d'un conflit qui marquera l'Europe du 19e siècle et d'après.

"Le 15 juin 1815, Napoléon, qui vient de reprendre le pouvoir en France trois mois plus tôt, arrive en Belgique avec l'intention de battre séparément deux de ses principaux ennemis: les Prussiens de Blücher et les anglo-alliés de Wellington", explique Wallonie Belgique Tourisme. "Après avoir remporté les batailles de Ligny et des Quatre Bras, Napoléon sera finalement vaincu lors de l'affrontement suprême du 18 juin, la Bataille de Waterloo."

Le parcours passe par Beaumont et sa Tour Salamandre, la commune de Thuin et son château du Fosteau, Fleurus et son Château de la Paix - qui fut le dernier palais de Napoléon en campagne. C'est là qu'il se reposa après sa dernière victoire, à Ligny.

Ancienne ferme improvisée en infirmerie le soir de la bataille, le Ligny 1815 Museum abritera dès le 5 mai une chemise de l'Empereur Napoléon 1er, trouvée par les Prussiens le soir du 18 juin 1815 dans une de ses voitures de voyage. Différentes balades sont également proposées au départ de ce musée.