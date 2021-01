La veste d'un général nazi repenti, relique de la bataille des Ardennes, au Bastogne War Museum

Des chars coincés dans la neige - © Fred Ramage - Getty Images

Se souvenir de la guerre

En Belgique, on connaît bien l’épisode de la bataille des Ardennes, tant elle a meurtri le pays. Nous sommes à l’hiver 44-45, et l’armée allemande bat en retraite devant les troupes alliées. La Belgique est fraîchement libérée de l’occupation nazie, mais Hitler ne compte pas en rester là. Avec ses généraux, il prévoit une contre-attaque pour reprendre l’avantage, et surtout récupérer le port d’Anvers, point stratégique par excellence. Ce plan passe par le sud du pays, dans les provinces de Luxembourg, Liège et Namur, ainsi qu'au Grand-Duché, pour remonter vers la ville flamande. Mais la wehrmacht n’y arrivera jamais. Les soldats américains et britanniques tiendront bon, malgré la neige et l’hiver glacial, malgré les bombardements meurtriers, et repousseront les Allemands à la frontière. On estime le nombre de soldats tués à plus de 36.500, et à 2500 le nombre de civils belges.

La bataille est un vrai tournant de la Seconde Guerre mondiale, et un traumatisme pour nombre de soldats américains. Dans les années qui suivent le conflit, le besoin naît, tant en Belgique, qu’aux Etats-Unis et en Allemagne, de commémorer cet événement sur les lieux mêmes de son déroulement. Ainsi, en 1950, est inauguré le célèbre Mardasson, à Bastogne. L’imposant monument, en forme d’étoile, rend hommage aux victimes américaines de la bataille. Nombreux ont été les présidents des USA à le visiter, et les cérémonies du souvenir à s’y dérouler. Mais ce n’est que le plus connu des exemples de monuments commémoratifs, car dans presque toutes les communes qui ont été touchées par l’offensive, on en retrouve au moins un (généralement de tailles plus modestes, il est vrai).