La thématique des visages mise en lumière au Trinkhall Museum de Liège

Ancêtre du MADmusée de Liège, le Trinkhall Museum a ouvert ses portes il y a seulement quelques semaines, en juin dernier. Musée d’art contemporain, l’institution s’inscrit dans une volonté de mettre en lumière les questions du présent, qui importent et qui construisent le monde de demain. Mixant artistique et politique, le projet du Trinkhall va bien au-delà des frontières de la ville et compte parmi ses collaborations de nombreux acteurs de la vie artistique, sociale et culturelle liégeoise.

Lancée donc tout récemment, la première saison du Trinkhall se consacre à la thématique du visage. Ici, ce sont toutes les déclinaisons interrogatives de la visagéité qui se dévoilent, pas uniquement les formes les plus communes. En allant jusqu’à poser la question même de l’identité, les visages de la collection se bousculent et viennent interroger notre rapport à notre existence. Pensé comme un parcours, le projet propose de découvrir notamment le travail d’Yvon Vandycke, peintre expressionniste montois au Musée de la Boverie.