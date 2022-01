La seule momie enceinte découverte à ce jour livre ses secrets

On pensait qu’elle était celle d’un prêtre, mais il n’en est rien. La momie en question a été trouvée au 19e siècle dans les environs de Thèbes, capitale de l’Égypte antique (actuelle Louxor). D’abord identifiée comme une femme, l’analyse des inscriptions sur son sarcophage, faite dans les années 1920, avait finalement conclu qu’il s’agissait d’un homme nommé Hor-Djehuti. D’où vient l’erreur ? On ne sait pas encore. On ne connaît pas non plus l’identité de la jeune femme, âgée entre 20 et 30 ans au moment de son décès.