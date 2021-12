La Sente de Beauvechain, une promenade à la recherche de l’art contemporain dans le Brabant Wallon

Depuis le 2 octobre, la Sente de Beauvechain, commune du Brabant Wallon, a vu pousser en son sein de drôles d’installations : des œuvres d’art contemporain y ont été installées et ce, pour une durée de 5 ans minimum. Au milieu de chemins et des balises se trouvent maintenant structures et créations. Si ces œuvres se veulent pérennes, le parcours est pensé pour durer en fonction de la dégradation naturelle du projet artistique. C’est un véritable parcours d’art contemporain qui a donc été installé dans le sentier, d’une longueur de 5 kilomètres. Co-organisée par le Centre culturel du Brabant wallon, le Gal Culturalité et la plateforme de coopération de l’Est, la balade démarre au centre culturel de Beauvechain. A l’instar d’une chasse aux trésors, un plan est accessible en ligne pour guider les visiteurs au travers des œuvres cachées au détour d’un recoin boisé.

Cinq artistes ont pu voir leurs œuvres exposées en pleine nature, dans neuf lieux différents. D’abord, Myriam Middelkamp & Walther van Schoote proposent une série de cinq sculptures qui stimulent l’intérêt des promeneurs envers la découverte des lieux. Leurs sculptures forcent à prendre le temps d’observer vraiment l’environnement dans lequel on se trouve. Ensuite, on trouve les étreintes en céramique de Mélanie Bendermacker, qui appellent à la douceur et l’enlacement.