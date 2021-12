La police israélienne met la main sur des objets volés… il y a 2000 ans

© Menahem KAHANA - AFP

La surprise fut grande lorsque les archéologues dépêchés sur places ont constaté être en présence d’objets antiques, probablement de facture romaine. Leur état de conservation est excellent, et ils sont presque tous faits de bronze, un matériau précieux à l’époque. On retrouve une quantité de pièces, un pichet à vin décoré, des brûleurs d’encens et un bol de pierre. Le tout est dans un style totalement à la mode romaine, et non juive.

Il est rare de trouver des traces archéologiques en bronze dans la région, car bien souvent le métal était fondu pour être réutilisé, tellement il coûtait cher. En général, les pièces retrouvées ont été volées et/ou cachées par le passé. Et c’est bien ce que la police est les spécialistes pensent ici.