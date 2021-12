La peinture sur écorce : un art aborigène qui a traversé les millénaires

Before time began, l’art aborigène d’Australie, au Musée Art et Histoire. - Une centaine... Le Musée "Art et Histoire" accueille jusqu’au 29 mai 2022 une exposition qui avait été montée en 2019 et 2020 à la "Fondation Opale" à Lens en Suisse. Elle est consacrée à l’art aborigène d’Australie et réunit une centaine d’œuvres. Le Musée du Cinquantenaire enrichit la présentation avec une section ethnographique et un espace dédié au photographe Michael Cook. L’artiste interroge l’histoire coloniale australienne dans des clichés où des Aborigènes sont vêtus de costumes d’époque qui étaient portés par les colons européens. "Before time bega"n renvoie à un temps d’avant le temps. Il convoque le "rêve" et remonte aux origines d’une culture vieille de 65 000 ans. Le "rêve", dans la culture aborigène, est le temps mythique de la création de la terre et de la nature, de la flore et de la faune, des êtres humains et des étoiles. Le mot "rêve" s’applique aussi aux esprits qui voyagent et qui créent dans le passé, le présent et le futur. L’exposition contient très peu de témoins de l’art du passé. Les peintures traditionnelles sur écorce qui sont montrées datent des années 1950. Les artistes à partir des années 1970 ne feront plus usage de pigments naturels et ils s’essaieront à la peinture acrylique sur toile et sur panneau. Les œuvres témoignent d’une connexion avec la nature. Les constellations de points et les cercles concentriques puisent dans un lexique apparemment abstrait, mais les formes ont une signification bien concrète dans la culture aborigène. Une installation monumentale de 9,5 mètres de hauteur figure un immense mikado constitué de 1 500 lances. Le tout forme un tourbillon en forme d’entonnoir comme il en survient dans les régions désertiques d’Australie. Nicolas Cauwe, un des commissaires de l’exposition, au micro de Pascal Goffaux.