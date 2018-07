La NASA nous fait voir la face cachée de la lune

Grâce à la NASA, vous pouvez désormais écouter les 19.000 heures de conversations entre Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Michael Collins et l’équipe terrestre durant la mission Apollo 11.

Il s’agissait à l’époque de la troisième mission qui visait à s’approcher de l’astre lunaire. Apollo 11 faisait partie du programme spatial américain dirigé par la NASA dans la course à l’espace entamé contre l’union soviétique. Le 20 juillet 1969, trois astronautes américains réussiront à poser leur vaisseau sur la lune, Buzz Aldrin et Neil Armstrong seront d’ailleurs les premiers hommes à fouler le sol du satellite de la Terre. Lors de la mission, Armstrong était le chef et devait piloter le module lunaire jusqu’à la surface de la lune, Aldrin était en renfort et Collins était le pilote, c’est pourquoi il n’est pas sorti du vaisseau.

Lors de la mission Apollo 11, pas loin de 19.000 heures de communication ont été enregistrées par la NASA. Les trois astronautes étaient en contact permanent avec la Terre durant tout le long du vol, de la marche sur la lune et du retour. La NASA et l’Université de Dallas au Texas ont récupéré et numérisé les bandes magnétiques pour les rendre accessible au public, un travail titanesque d’archives et de classement. Un petit pas pour l’homme, un grand pas pour l’humanité.

Ecoutez les archives de la NASA ici.