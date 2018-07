La moitié des sites flamands classés au patrimoine mondial ouverts les 9 et 10 septembre

La moitié des sites flamands classés au patrimoine mondial de l'Humanité seront ouverts au public à l'occasion du 30e anniversaire des journées du patrimoine en Flandre, les 9 et 10 septembre prochains.

Le public pourra notamment visiter neuf béguinages et deux beffrois reconnus par l'Unesco.

L'un des points d'orgue de cette 30e édition sera l'ouverture du complexe Plantin-Moretus à Anvers, où l'on pourra tout apprendre de la célèbre famille d'imprimeurs.

De nombreux béguinages flamands seront accessibles ce week-end là, notamment ceux de Hoogstraten, Turnhout, de Mont-Saint-Amand à Gand, ainsi que ceux de Diest ou Courtrai. Une série de beffrois qui dominent le ciel flamand seront aussi ouverts gratuitement au public, à savoir celui d'Anvers, Roulers, Ypres, Dixmude, Alost, Louvain, Saint-Trond et Zoutleeuw. Et dans quatre villes flamandes, les curieux pourront même cumuler à la fois la visite du béguinage à celle du beffroi local. Il s'agit de Malines, Lierre, Termonde et Tongres.

Dans un autre registre, le public pourra aussi visiter le Vooruit de Gand, l'académie royale des Beaux Arts d'Anvers, la brasserie de Hoorn à Louvain, ou encore l'hôtel Normandie, à Coxyde.

Le programme complet de l'événement sera communiqué le 1er août. Plus d'infos sur le site officiel.