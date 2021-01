La mémoire de Jacob Weiner, inventeur du premier timbre belge

Le nom de Jacques ou Jacob Wiener ne vous dit peut-être rien si vous n’êtes pas numismate (la numismatique, c’est la science des pièces de monnaies et des médailles). L’homme a pourtant eu un rôle important dans la jeune Belgique du 19e siècle. Graveur de pièces et de médailles donc, c’est aussi à lui que l’on doit le tout premier timbre émit dans notre pays. Mais il a également eu une grande influence dans la communauté juive de Belgique. C’est pourquoi le Musée Juif de Bruxelles l’a mis à l’honneur en acquérant une plaque commémorative signée du célèbre sculpteur Van der Stappen.

Jacques (Jacob) Weiner, concepteur du premier timbre belge - © domaine public

L’homme derrière le timbre

Jacob (francisé Jacques) Wiener est issu d’une famille juive originaire de Hongrie. Né en Allemagne en 1815, sa famille s’installe aux Pays-Bas durant son enfance. La défaite de Napoléon, à Waterloo, et le redéploiement des frontières qui s’ensuit, cause beaucoup de mouvements de population en Europe. Aîné de huit enfants, il se forme à la gravure chez son oncle, à Aix-la-Chappelle, alors qu’il n’a que treize ans. En 1840, avec ses frères Charles et Léopold (qui donnera son nom à la place Wiener, bien connue à Watermael-Boitsfort), également graveurs, il débarque à Bruxelles en 1840, après avoir parachevé sa formation à Paris.

Très vite, Jacob gagne une grande réputation dans la gravure des médailles, dans le tout jeune Etat belge. Ses spécialités : les monuments d’Europe, et les portraits de souverains. Il réalisera quantité de médailles représentant le Panthéon de Paris, Sainte-Sophie d’Istanbul, le dôme de Pise, les cathédrales de Cologne, de Reims ou Saint-Paul de Londres. Certaines de ses gravures sont encore aujourd’hui utilisées sur les petites pièces que les touristes peuvent acheter en souvenir.