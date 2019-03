La Maison Saint Cyr rénovée entrouvre ses portes

La Maison Saint-Cyr sise 11 square Ambiorix à Bruxelles est l’œuvre de Gustave Strauven, un architecte Art Nouveau de la seconde génération.

Le bâtiment étroit fait quatre mètres de large et arbore une façade flamboyante. Balcons et balustrades à tous les étages. La ferronnerie faite fleur reproduit des formes végétales de manière organique et happe le regard en un coup de fouet digne de Victor Horta. Le jeune Strauven âgé de dix-huit avait travaillé dans le bureau de Victor Horta en tant que dessinateur. Il avait collaboré avec le maître de l’Art nouveau aux projets de l’hôtel van Eetvelde et de la maison du peuple. A l’âge de vingt-deux ans, il construit la maison St-Cyr en 1903. Derrière la façade art nouveau baroque se découvre une demeure de style éclectique comprenant notamment un salon chinois et une salle à manger néo-renaissance flamande. Un puits de lumière rayonne au centre et un décor de miroirs démultiplie l’espace restreint de cet intérieur restauré par Francis Metzger de l’atelier MA2.

La maison pourra être visitée par quelques privilégiés ces samedi 30 et dimanche 31 mars dans le cadre du BANAD festival. (Attention, seuls les visiteurs inscrits sur le site de BANAD pourront avoir accès la maison, il n'y aura aucune exception)