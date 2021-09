La Grand Poste, bâtiment emblématique à Liège, rouvre ses portes ce vendredi

La Grand Poste va enfin ouvrir ses portes officiellement au public ce vendredi 10 septembre , ont annoncé les différents partenaires du projet. Les travaux de réhabilitation de ce monument emblématique de Liège avaient débuté en 2017. Leur coût total s’élève à 35 millions d’euros , et à 40 millions avec l’achat du bâtiment. A cette occasion, un mapping sera projeté sur la façade du bâtiment ces vendredi et samedi.

La Grand Poste rénovée propose aujourd’hui cinq espaces qui se rencontrent : un espace de co-working de 200 places ; un food market de 1.200 m2 composé de sept comptoirs sélectionnés parmi une soixantaine de candidats, un bar et un rooftop ouverts à tous ; une brasserie artisanale (Brasseries de Liège) d’une capacité brassicole d’un million de litres par an et qui proposera des bières produites sur place ; un lieu pour accueillir des programmes d’accompagnement de start-up et un media campus qui comportera 15 studios d’enregistrement pour les étudiants du master en journalisme de l’Université de Liège ainsi qu’une salle de cours de 50 places.

Gérôme Vanherf, CEO de la Grand Poste, revient sur ce pari jugé un peu fou : "À chaque étape, les équipes ont dû faire preuve de créativité pour surmonter les complexités d’une telle rénovation et toujours avec le sourire".