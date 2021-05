La "Gare Maritime" de Tour & Taxis récompensée d’un prix du patrimoine européen

Le projet "Gare Maritime" dans les bâtiments de Tour & Taxis, à Bruxelles, a remporté un prix du patrimoine européen ou "prix Europa Nostra". Ce projet a été récompensé dans la catégorie "Conservation", consacrée aux réalisations remarquables de conservation, mise en valeur et adaptation à de nouveaux usages du patrimoine culturel.

Les prix Europa Nostra sont depuis plusieurs années financés et organisés par la Commission européenne via le programme Europe Créative, et par l’organisation de défense du patrimoine Europa Nostra, qui rassemble des ONG et citoyens. Il y a en tout 24 lauréats cette année, de 18 pays européens. D’autres prix, dont un prix du public, doivent encore être décernés, les citoyens intéressés sont d’ailleurs invités à voter en ligne pour leurs projets préférés, dans le domaine de l’architecture mais aussi du folklore et des traditions, par exemple.