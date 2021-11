La France a restitué au Bénin 26 œuvres spoliées durant la colonisation, une première historique

Elles ont été exposées à Paris durant des décennies, et viennent seulement de retrouver le chemin de leur pays d’origine. Les 26 pièces dérobées durant la conquête coloniale du Dahomey (ancien Bénin) au 19e siècle ont atterri à Cotonou cette après-midi.

Toutes ces œuvres, véritable trésor culturel dont beaucoup sont sacrées, proviennent à l’origine du palais royal d’Abomey, la capitale historique du royaume du Dahomey, pillé par les troupes coloniales françaises entre 1893 et 1895. D’impressionnantes statues zoomorphes appelées "bochio", des trônes royaux sculptés, des portes peintes, et d’autres objets symbolisant la royauté forment cette précieuse collection, réclamée par le Bénin en 2016. La requête a d’abord été refusée par le gouvernement français, avant qu’Emmanuel Macron ne se ravise et annonce la remise prochaine de cet héritage culturel.