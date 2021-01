La "dérestauration" de statuettes signées Jean Del Cour, maître du baroque liégeois

On vous parle souvent de ces restaurations d’œuvres d’art complètement ratées , qui modifient à jamais l’aspect des statues ou peintures qui en sont victimes. Mais il arrive parfois que des restaurations successives, pourtant réussies au premier regard, s’avèrent dangereuses pour l’intégrité des pièces d’origine. C’est le cas pour les bozetti, statuettes de terre cuite, signée de Jean Del Cour, le maître liégeois du baroque, et conservées au Grand Curtius.

Ses statues fleurissent un peu partout dans l’espace public liégeois, que ce soit dans la cathédrale Saint-Paul, sur la place du Marché ou sur la Vinâve d’Île. Il sera même chargé de la rénovation du Perron , monument emblématique de la cité ardente. On lui connaît pas moins de 200 œuvres . Avec lui, la statuaire prend une nouvelle dimension, plus marquée, plus décorative. Del Cour donne ses lettres de noblesse au baroque mosan, moins exubérant que le français, mais moins stricte que le néerlandais.

Jean Del Cour est né à Hamoir, en 1627. Parti en Italie, il se forme auprès du plus grand artiste de l’époque, le Bernin , dont il sera élève durant 10 ans. Il apprendra l’art de la sculpture et les rudiments du style baroque, alors en pleine floraison en Italie. Revenu à Liège, qui est alors une principauté indépendante, il devient l’un des artistes les plus en vue, introduisant le baroque dans la ville des princes-évêques.

Avant de réaliser ses statues polychromes grandeur nature, Del Cour réalisait des " bozetti ", de petites esquisses en terre cuite. Ces sortes de "maquettes" miniatures servent à l’artiste à imaginer son œuvre, l’améliorer, la retoucher, avant de passer à un plus grand format. Souvent, on y retrouve des imperfections, des annotations de mesures, des traces d’outils. Certaines, particulièrement travaillées, ont également dû servir de modèle à montrer aux commanditaires.

Ces statuettes peuvent paraître bien anodines, et pourtant elles nous en apprennent beaucoup sur le processus de création des statues et des monuments de l’époque, ainsi que sur les techniques utilisées. Pour certains artistes, un dessin en deux dimensions ne suffit pas à élaborer leurs œuvres, ils ont besoin de les visualiser dans l’espace pour les parfaire. C’est particulièrement vrai à la Renaissance puis à l’époque du Baroque, où les sculptures se font de plus en plus complexes. Puisque les statues sont mieux mises en valeurs, et qu’on peut les voir sous plusieurs angles, il ne faut pas qu’un seul de leur côté soit laissé au hasard.

Les bozetti conservés à Liège représentent des sujets religieux, comme la quasi-totalité du travail de Del Cour. L’un d’eux est une figuration de "l’Immaculée Conception", qui préfigure une statue réalisée pour l’abbaye d’Herkenrode. Un autre est une représentation de Saint-Domitien.

Restauration et dérestauration

Au fil du temps, les statuettes ont été restaurées plusieurs fois, et pas toujours de manière idéale. Puisqu’elles sont un travail préparatoire imparfait, des mains hasardeuses tentent de les rendre plus "exposables". On masque les défauts sous des couches de matières, on recolle des morceaux, on applique des surpeints, on les badigeonne de vernis et autres substances censées les préserver des affres du temps.

En réalité, ces malheureuses "restaurations" anciennes font plus de mal aux objets, et à ce qu’ils peuvent nous apprendre, qu’autre chose. Certains produits et certaines matières utilisées menacent directement l’intégrité des statuettes. Le plâtre ou le ciment avec lesquels on a tenté de boucher des trous, rattacher des pièces ou masquer des imperfections, risquent de provoquer des fissures, et la peinture à l’huile corrosive peut attaquer la terre cuite. Certaines matières s’altèrent plus vite que l’originale, apportant moisissures et cristallisations.