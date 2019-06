La Chapelle royale du Château de Versailles fait peau neuve

Restauration de la charpente de la Chapelle Royale - 19/06/2019 Partie masquée de la Chapelle royale, la charpente est pour autant d’un intérêt patrimonial essentiel. La complexité de sa conception et son assemblage composé d’éléments massifs taillés dans du bois de chêne est exceptionnel. Si la structure est dans un état relativement correct, des fuites récentes ont entraîné des dommages qu’il faut réparer au plus vite. Cette rénovation se fera dans le respect des matériaux d’origine avec une reprise à l’identique des éléments en chêne endommagés. Suivez le chantier en direct sur http://www.chateauversailles.fr/actualites/vie-domaine/restauration-chapelle-royale/direct-chantier Grâce au mécénat principal de la Fondation Philanthropia, aux mécénats de Saint Gobain et Dior, et au concours de JC Decaux. Though the Royal Chapel’s roof timbers are not visible, they are of major heritage interest. The complexity of the design and the assembly of solid components hewn out of oak is exceptional. The structure is still in fairly good condition, but leaks have recently caused damage which must be repaired as quickly as possible. This renovation will respect the original materials, using identical replicas of the damaged oak pieces. Follow the restoration on http://en.chateauversailles.fr/news/life-estate/restoration-royal-chapel/live-restoration-site Thanks to the patronage of the Fondation Philanthropia, the patronage of Saint Gobain and Dior, and the support of JC Decaux. #chapelleroyale #royalchapel Rejoignez-nous sur / join us on : Facebook : https://facebook.com/chateauversailles Twitter : https://twitter.com/CVersailles Google + : https://plus.google.com/+chateauversailles Instagram : https://instagram.com/chateauversailles/ © Château de Versailles, 2018