La carte Utopia du cartographe anversois Abraham Ortelius protégée comme pièce maîtresse

DVD - Museum Plantin-Moretus (français) - 27/02/2020 La devise 'Labore et Constantia' traduit la persévérance incessante quia fait de Plantin, avec son Officina Plantiniana, l'imprimeur-éditeur le plus important des Pays-Bas et l'un des plus grands de son temps. Nous remontons le temps et vivons une journée de la vie de Christoffel Plantin. Une expérience enrichissante et passionnante dans un des plus beaux musées d'Europe.