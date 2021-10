La carte du Vinland, "témoin" des voyages des Vikings en Amérique, est un faux

On pensait qu’elle était précieuse, en tant que trace des voyages des Vikings en Amérique, bien avant Christoph Colomb. La carte dite du "Vinland" s’avère aujourd’hui être bel et bien un faux.

L’Université de Yale, propriétaire de l’objet, a bien du se résoudre à l’admettre dans un communiqué. La carte ne date pas, comme on le pensait, du 15e siècle, mais bien des années 1920. Depuis son arrivée dans les collections de l’université, en 1965, les débats quant à l’authenticité du document ont été légion. Vraie trace historique pour les uns, lorsque les autres y décelaient des anomalies : le Groenland y est trop bien représenté, la calligraphie ne correspond pas à l’époque, le papier est en trop bon état. Des suspicions que rien n’avait jusqu’ici confirmées.

C’est l’encre du document qui a joué en sa défaveur. Les scientifiques de Yale ont réussi, grâce à une analyse au spectromètre, à y trouver du titane. Or ce n’est que dans les années 20 que ce composant commence à être ajouté aux encres.

Il n’y a aucun doute raisonnable ici. Cette nouvelle analyse devrait clore l’affaire.

A déclaré Raymond Clemens, conservateur des livres anciens et manuscrits de l’université. Les scientifiques ne doutent pas non plus des mauvaises intentions des auteurs de la carte, qui ont tenté de faire croire qu’elle datait de l’époque médiévale en l'annexant à un ouvrage ancien. L’identité du ou des faussaires n’est pas connue.

Yale compte conserver la carte dans sa collection, en tant "qu’exemple de contrefaçon qui a eu un impact international". Cette découverte ne remet cependant pas en cause la présence des Vikings en Amérique du Nord au Moyen-Âge, étayée par des découvertes archéologiques sur place.

