La Bibliothèque Royale de Belgique intensifie ses efforts dans la numérisation grâce à la robotisation

La Bibliothèque Royale de Belgique (KBR) va accélérer l’enrichissement de son offre en ligne à hauteur de 15.000 pages par jour, soit 3.000.000 de pages par an grâce à l’achat de trois scanners automatiques. Ces équipements vont permettre de numériser plus rapidement les collections de livres et de périodiques belges des XIXe et XXe siècles qui seront ensuite disponibles en ligne.

"L’une de nos principales priorités stratégiques est de numériser le patrimoine et de le rendre accessible en ligne. (...). L’achat de ces robots est un investissement important qui nous permet de passer à la vitesse supérieure et, notamment, de mettre en ligne plus rapidement un grand nombre de livres et de périodiques belges des 19e et 20e siècles " – Sara Lammens, Directrice générale a.i.