La 31e édition des Journées du Patrimoine en Wallonie aura lieu les 7 et 8 septembre

"Nous voulons montrer ici ce que nous avons de mieux et donc certainement pas de monuments délaissés, voire en ruines, mais bien des bâtisses restaurées, des sites soignés, des lieux préservés. Ce que nous vous invitons à (re)découvrir, ce ne sont pas moins de 438 restaurations complètes ou, en tout cas, significatives, réalisées au cours des trente dernières années. Mais aussi des réaffectations de biens classés, qui retrouvent ainsi une vie nouvelle et une utilité que les détracteurs du Patrimoine ne pourront plus contester ainsi que des mises en valeur de biens patrimoniaux qui leur assurent une visibilité inattendue", comme le souligne William Ancion, le président des Journées européennes du Patrimoine en Wallonie, dans la préface de la brochure qui accompagne l'événement.

L'ouverture des "Journées" aura lieu le 6 septembre, à partir de 21h, au Château de Seneffe, avec un spectacle féerique et une soirée dansante gratuites.

Les visiteurs seront invités à découvrir 438 activités et à y prendre part. Parmi elles, dix sites, deux par province, ont été particulièrement mis en lumière : la ferme de Wahenges à Beauvechain et l'Hôtel de Ville de Wavre (Brabant wallon), le Château d'Imbrechies à Momignies et l'ancien séminaire de Choiseul à Tournai (Hainaut), la Maison Lem de Herstal et le Tonnelet de Spa, (Liège), la synagogue d'Arlon et le Château de Jemeppe à Marche-en Famenne (Luxembourg) et, enfin, la grotte Scaldina à Andenne et la villa Solarium à Namur (Namur).

Mais pas moins de 27 communes participent à l'événement en Brabant wallon, 69 en Hainaut, 84 dans la province de Liège, 44 dans celle de Luxembourg et 38 dans celle de Namur. Les "Journées du Patrimoine" s'appuient sur des organisateurs privés et des représentants des pouvoirs publics, ainsi que sur diverses associations.

En région bruxelloise, elles seront organisées les 14 et 15 septembre prochains, sur le thème "Un lieu pour l'Art".

Pour plus de renseignements, consultez le site des journées du patrimoine ou celui de l'Agence wallonne du Patrimoine (AWaP).