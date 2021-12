L'UNESCO en Belgique : l'imprimerie Plantin-Moretus à Anvers

Mais revenons au commencement. En 1550, le Français Christophe Plantin quitte son pays natal pour s’installer dans la florissante Anvers. Relieur de formation, l’homme est un érudit, mais a aussi le sens des affaires. La ville portuaire est alors le centre mondial de l’imprimerie, douée dans l’impression clandestine des pamphlets, de livres interdits ou encore d’écrits protestants. Logiquement, Plantin ouvre donc une imprimerie. Et très vite, le succès est au rendez-vous. En 1570, elle est ni plus ni moins la plus grande imprimerie du monde , comptant 22 presses et 80 employés, avec des filiales en Hollande et à Paris.

L’entreprise Plantin est avant tout familiale. Christophe et sa femme Johanna ont 6 enfants, donc cinq filles, qui travaillent elles aussi dans l’imprimerie dès le plus jeune âge. L’une d’elles, Martine, épouse Jan Moerentorf , collaborateur de son père dont le nom latinisé est Moretus . C’est lui qui, à la mort de Plantin, reprendra l’affaire et la fera fleurir.

Ce n’est qu’en 1576 que Plantin installe son imprimerie, l’ Officina Plantiniana , dans le bâtiment actuel, sur la Vrijdagmarkt. Sa renommée est déjà mondiale, et il faut plus de place pour les presses et ce qui en sort. La qualité du travail effectué fait que la maison Plantin devient privilégiée par les scientifiques et les humanistes. Mais certains textes réformistes causeront des ennuis à Christophe, qui devra s’exiler plusieurs années, accusé d’hérésie.

L’entreprise ne fait pas seulement dans l’impression de textes érudits ou religieux, mais aussi dans les cartes, les illustrations et des globes terrestres. On imprime bien entendu en latin, mais aussi en néerlandais, français, grec, espagnol, hébreu, allemand, italien, ancien syriaque et aramais. Les bibles, atlas, traités de botanique, partitions musicales ou écrits philosophiques sont lus partout dans le monde.

À la mort de son beau-père, en 1589, Moretus reprend l’affaire, et la développe encore plus. Il obtient du pape une exclusivité sur les livres liturgiques. La maison Plantin-Moretus est donc la seule autorisée à imprimer ces ouvrages.

Comme l’indique le musée, Plantin et Moretus étaient "les Steve Jobs et Mark Zuckerberg de leur temps". À la mort de Jan, en 1610, c’est sa femme Martine qui reprend les rênes de l’entreprise durant 4 ans. Si le nom Plantin est resté accolé à celui de Moretus, c’est donc aussi grâce à une femme. Elle fera perdurer l’imprimerie, et ses descendants seront à sa tête durant près de 260 ans. La maison Plantin-Moretus ferme ses portes en 1867.

Sur la Vrijdagmarkt, le complexe que forment les ateliers et la demeure Plantin-Moretus est donc aujourd’hui un musée, et peut-être l’un des plus incroyables du pays. Et l’un des plus vieux aussi, puisqu’il est ouvert depuis 1877, un an après que le dernier Moretus l’ait vendu à la ville d’Anvers.

Le bâtiment a fortement évolué dans le temps, Christophe Plantin achetant, petit à petit, les maisons voisines pour s’agrandir. Il prend son aspect actuel entre 1620 et 1640. Organisé autour d’un jardin intérieur, il regorge de coins et de recoins. On peut aisément s’imaginer dans les pas des Plantin-Moretus et de leurs employés, qui ont arpenté les lieux des siècles durant.