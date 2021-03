L'Ultrafragola : fraise et plastique radical au Design Museum Brussels

Plus

Les musées sont ouverts ! Pour vous faire découvrir leur patrimoine, on vous raconte l’histoire de ces chefs-d’œuvre de nos collections muséales pourtant méconnus. Le Brussels Design Museum, situé près de l’Atomium, est dédié au design du 20e et 21e siècle. Vous y découvrirez la surprenante collection d’objets en plastique, faite d’objets à usage quotidien et de chefs-d’œuvre de style contemporain. Parmi cet ensemble, un miroir particulier, au nom étrange, signé d’un grand nom du design italien, Ettore Sottsass.

Ettore Stottas - © domaine public Ettore Sottsass est né en 1917. D’un père italien et d’une mère autrichienne, il est enrôlé dans l’armée fasciste durant la Seconde Guerre Mondiale et fait prisonnier à Sarajevo. A son retour de captivité, il participe à la reconstruction des villes de Savone et Novare, puisqu’il est architecte de formation. Il a en effet obtenu son diplôme en 1939, à la veille du conflit. En 1956, Sottsass s’installe à New York avec son épouse. Il y découvre le design industriel, mais aussi le Pop Art qui sera sa principale source d’influence. Il y fréquente les grands noms de la Beat Generation comme Kerouac, Ginsberg ou Ernest Hemingway. En 1958, il travaille avec l’entrepreneur Adriano Olivetti pour qui il réalisera la célèbre Valentine, en 1969, une machine à écrire en plastique rouge, très Pop Art, qui fait fureur puisqu’elle change des habituelles machines austères et bureaucratiques.

"Valentine" (celle-ci appartenait à David Bowie) - © Leon Neal - Getty Images

Le design ne signifie pas donner une forme à un produit plus ou moins stupide, pour une industrie plus ou moins sophistiquée. Il est une façon de concevoir la vie, la politique, l’érotisme, la nourriture et même le design. Il réalisera une série d’objets de la vie de tous les jours, pour de grandes entreprises comme Baccarat, Alessi ou Knoll. Il réalise des carafes ou des sets de condiments, par exemple. À partir de 1985, il se consacrera uniquement à l’architecture et travaillera pour Fiat, Apple ou bien Esprit. Il dessine, en 1998, l’aménagement de l’aéroport de Milan Malpensa, sa seule réalisation publique qui est encore debout aujourd’hui. Sottsass meurt en 2007. Ce n’est que dix en plus tard que l’exposition "Ettore Sottsass There is a planet" lors de la Triennale de Milan célèbre pour la première fois son œuvre.

Un miroir "ultra-fraise" Le miroir aux ondulations, éteint et allumé - © Design Museum Brussels L’une de ses principales réalisations se nomme Ultrafragola (qui signifie, en italien, " ultra-fraise "). Il s’agit "simplement" d’un miroir, éclairé par de néons. Mais ce qu’il a de particulier, c’est sa forme ondulée. Réalisé en résine ABS thermoformée, l’Ultrafragola fait penser à une chevelure ondulée éclairée par un néon rose. Il fait partie d’une série d’autres objets du mobilier en plastique, comme la lampe Asteroïde ou le lit Elledue, dessinés pour faire partie intégrante d’une chambre et d’un salon. Il appelle cette collection Mobili Grigi, qu’il conçoit pour la maison d’édition Poltronova. Mais le miroir sera la seule pièce de la collection à dépasser le stade du prototype, et à être produit à grande échelle. Au Design Museum Brussels, l’Ultrafragola se trouve dans l’espace dédié au "Radical Design" de la Plastic Collection. Initiée suite à l’acquisition du Plasticarium (The Plastic Design Collection) par l’Atomium, cette institution est un lieu dédié au design et à son histoire. Depuis 2015, la collection du musée de design de Bruxelles évolue et offre à ses visiteurs une réflexion singulière sur le design plastique des années 1950 à nos jours.

Le miroir dans la "Plastic Collection" - © Design Museum Brussels