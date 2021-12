L'Irak tente de ressusciter son patrimoine détruit avec l’aide du Louvre

Au rez-de-chaussée du musée de Mossoul, les barres de fer tordues des fondations s’échappent d’un trou encore béant dans le dallage.

Dans les différentes salles, des pierres de toute taille sont disséminées sur des palettes. Les experts ont commencé à séparer les antiquités les unes des autres.

Sur certaines pierres imposantes, on reconnaît des pattes. Plus loin, ce sont les restes des ailes. D’autres pierres affichent des inscriptions en alphabet cunéiforme. Pas plus gros que le poing, les fragments les plus petits s’alignent sur des tables.