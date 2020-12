L'horlogerie et la mécanique d'art au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco

L'Unesco a ajouté le savoir-faire horloger et la mécanique d'art à la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

Cette inscription est une reconnaissance de savoir-faire "à la croisée des sciences, des arts et de la technique" sur un "arc horloger" qui transcende la frontière franco-suisse, a réagi l'Office fédéral de la Culture à Berne.

Une grande diversité d'artisans, entreprises, écoles, musées et associations valorisent et transmettent des techniques manuelles à la fois traditionnelles et innovantes, a ajouté le ministère suisse de la Culture.

La mécanique d'art englobe la fabrication d'automates et de boîtes à musique qui sont étroitement liés aux métiers de l'horlogerie.

En Suisse, le secteur emploie quelque 57.500 personnes avec sur une vaste panoplie de métiers : émailleurs, micromécaniciens, polisseurs ou sertisseurs, aux côtés de l'horloger, qui est chargé d'assembler toutes les pièces, de poser aiguilles et cadran, les emboîter et procéder aux derniers réglages.

L'horlogerie s'est implantée au 16e siècle à Genève, où s'étaient réfugiés de nombreux protestants français et italiens. En 1541, le réformateur protestant Jean Calvin interdit le port d'objets ornementaux, forçant les orfèvres et joailliers à se tourner vers un autre art, à savoir celui de l'horlogerie. Un premier "orologier", le français Thomas Bayard, est recensé à Genève en 1554.

Aujourd'hui, l'horlogerie est le troisième secteur d'exportations de la Suisse. En 2019, les exportations horlogères suisses se montaient à 20,1 milliards d'euros.

