L'histoire de la démocratie en quelques objets symboliques, à la Maison de l'Histoire européenne

Cet ostracon en argile indique le nom d’un certain Kimon et est daté du 5e siècle avant notre ère.

Lorsqu’un responsable politique accumule trop de pouvoir, et représente une menace pour le fonctionnement "démocratique" de la cité, les citoyens peuvent voter en inscrivant le nom tyran potentiel sur un ostracon , c’est-à-dire un tesson de poterie, lors d’un scrutin. L’individu est alors " ostracisé ", et doit partir en exile.

L'ostracon provient d'Athènes, et est montré à la Maison de l'Histoire européenne - © Museum of the Ancient Agora, Athènes

L’année 1848 connaît de nombreuses revendications sociales et politiques, avec des révolutions, pas toujours fructueuses, en France, en Italie, en Allemagne, en Hongrie, en Pologne, en Croatie, en Autriche, en Suisse ou encore en Roumanie. C’est aussi l’année où un certain Karl Marx publie son Manifeste du Parti communiste.

Le 19e siècle est une période de révolutions et de " printemps des peuples ", la Belgique, née en 1830 , en sait quelque chose. Tout au long du siècle, des peuples s’inspirent des révolutions américaine et française pour tenter de se défaire des pouvoirs oppressifs. Avec la naissance des nationalismes, nombreux sont celles et ceux qui tentent de se départir d’une tutelle étrangère, c’est le cas de la Belgique sous le pouvoir néerlandais. Les revendications révolutionnaires font la part belle à l’implication de (presque) tous les citoyens dans la démocratie.

Entre 1906 et 1989, la quasi-totalité des pays européens vont accéder au suffrage universel pour toutes et tous, à des allures différentes. La Finlande est le premier pays à donner le droit de vote à toutes les femmes, en 1906, la Belgique attendra 1948.

Avec la création des institutions européennes, la démocratie prend une nouvelle ampleur sur le continent, avec la mise en place du Parlement européen, qui dans un premier temps regroupe certains parlementaires nationaux des pays membres, et n’a qu’un pouvoir limité. Mais en 1979, tout change, car pour la première fois, neuf pays (Allemagne de l’Ouest, Belgique, Danemark, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et Royaume-Uni) élisent en même temps leurs représentants. C’est la première organisation internationale à devenir réellement démocratique, et c’est aussi le temps de la première campagne électorale de cette envergure sur le continent. 410 sièges sont en jeu, et 62% de la population des pays concernés se rendront aux urnes cette année-là.

Le drapeau du départ

Qui dit démocratie, dit autodétermination. En démocratie, un peuple a la capacité à se gérer lui-même, à décider ce qui est bon pour lui ou non. C’est ce principe qui a prévalu à la tenue du référendum qui a mené au Brexit, qu’on ne vous présente plus. Si sur le continent, une grande partie des démocrates considèrent que sortir de l’Union européenne s’assimile à un recul de la démocratie, souvent assimilée au multilatéralisme, les référendums font partie intégrante de nombreux systèmes démocratiques. Et ce même si leurs résultats peuvent parfois donner l’impression de brider cette même démocratie.