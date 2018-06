L'exposition internationale "Emines 18" arrive en région namuroise

L'exposition "Emines" se tiendra du 7 juillet au 11 novembre sur le site du Fort d'Emines. Cet événement d'été sera partagé entre art contemporain et architecture militaire sur ce site quasiment intact depuis qu'il a vu le jour en 1892.

Alors qu'il est généralement inaccessible au public, le Fort d'Emines ouvrira ses portes afin de faire découvrir les propositions de trois artistes et ce dans le cadre des commémorations de la guerre 14-18. Entre les différentes fortifications seront exposés les sculptures du bruxellois, Renato Nicolodi, les dessins et photographies de l'argentin Juan Paparella et les anamorphoses du français Georges Rousse.

Construit entre 1888 et 1892, le site du fort d'Emines a été orchestré par le général Brialmont. Il est l'un des mieux conservés des neufs forts qui constituent la position fortifiée de Namur et fait réellement partie du paysage cinématographique local.