L’ART NOUVEAU PASS : les joyaux bruxellois à la portée de tous

Véritable plaque tournante de l’Art Nouveau à la fin du 19e siècle, Bruxelles peut se targuer de posséder un héritage remarquable de l’époque. Chaque année, de nombreux visiteurs se rendent dans la capitale pour découvrir ses joyaux architecturaux.

Le pass donnera accès à des hauts lieux de l’Art nouveau : la Maison Autrique, la Maison Cauchie, le Musée Horta, l’Hôtel Solvay, le MIM – Musée des Instruments de Musique, le Centre Belge de la Bande Dessinée et le Magasin de joaillerie Wolfers Frères recréé au Musée Art & Histoire. L’initiative est née d’une même volonté de renforcer l’offre et d’en faciliter l’accès pour les Bruxellois, les Belges et les touristes étrangers. Destiné à s’étoffer dans le temps grâce à de nouveaux lieux, l’ART NOUVEAU PASS se veut une offre découverte simple et accessible.