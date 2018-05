L’art dégénéré en 16.000 oeuvres interdites par les nazis

Le musée londonien Victoria & Albert diffuse un registre répertoriant des milliers d’oeuvres considérées par les nazis comme de l’art dégénéré.

L’art dégénéré ou “Entartete Kunst” en allemand, est une expression liée à la censure appliquée à toutes les formes d’art rejetées par le régime nazi, de l’ascension d’Hitler à la fin de la guerre. Le IIIe Reich souhaitait contrôler les artistes et les qualifiaient donc de dégénérés quand ils sortaient des clous (ou étaient juifs) et les faisaient interdire. La seule forme d’art acceptée était l’art officiel qui faisait la promotion des théories eugénistes et raciales propres au dictateur moustachu. L’art dégénéré a été appliqué aux arts plastiques puis à la musique, à la littérature et au cinéma.

Le Victoria & Albert Museum de Londres a récupéré une liste de tous les travaux condamnés entre 1937 et 1938, l’institution a mis la main sur un inventaire fait par les nazis eux-mêmes, c’est d’ailleurs la première fois qu’un tel document est dévoilé. La liste contient quelques 16.000 travaux artistiques et a été produite par le Ministère de l'Illumination publique et de la propagande du IIIe Reich en 1942. Aujourd’hui, le musée londonien met à disposition 2 PDF (en anglais) qui reprennent cet inventaire qui contient des informations essentielles, la provenance des oeuvres et des faits historiques.

Jillian Steinhauser du site Hyperallergic déclarait à ce propos que l’inventaire était une formidable base de données qui connecte des oeuvres d’art à notre époque et leur donne une seconde notoriété. Le fait même que les nazis aient rejeté le travail de ces artistes constitue également une raison suffisante pour l’apprécier.

Retrouvez à cette adresse les liens de téléchargement pour les deux volumes constituant l’inventaire sur le site du Victoria & Albert Museum.