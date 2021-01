L'archéologie résoudra-t-elle le mystère de la colonie de Roanoke ?

L’année 1587, donc, est celle où une toute première colonie anglaise , composée d’une centaine de civils dont 18 femmes, s’installe sur la petite île de Roanoke . En arrivant, les colons sont censés retrouver la quinzaine d’hommes qui avait été laissée là en garnison, après les premières explorations quelques années plus tôt. Pourtant, personne . Qu’importe, on établit tout de même un village, dans un endroit pourtant assez hostile et entouré de peuples locaux qui risquent de ne pas apprécier l’arrivée des nouveaux venus.

Les colons représentés lors du baptême de la petite Virginia Dare - © Hulton Archive - Getty Images

Dans un premier temps, tout se passe bien. La petite colonie prospère, et voit même la naissance du tout premier bébé anglais né en Amérique, une petite fille nommée… Virginia. Le gouverneur décide de retourner en métropole pour ramener plus de colons et de matériel. Il ne reviendra qu’en 1590 à Roanoke, bloqué par la guerre navale avec l’Espagne. Et lorsqu’ils débarquent, lui et ses hommes ne trouvent plus aucune trace de la colonie. Hommes et femmes se sont volatilisés, mais il n’y a aucune trace de violence, aucuns corps enterrés, les bâtiments ont même été démontés, signe que le déménagement n’a pas été précipité. Un seul mot est gravé sur un tronc d’arbre : Croatoan. C’est le nom d’une île voisine, où il n’y a pourtant personne non plus.