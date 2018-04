L'ancienne dentisterie de Bavière à Liège ne sera pas sauvée

Le ministre wallon en charge du Patrimoine, René Collin, n'a pas donné suite à la demande de sauvegarde de l'ancienne dentisterie de Bavière à Liège, a indiqué son cabinet lundi, confirmant une information de la RTBF. Cette requête avait été introduite en février dernier, par l'artiste liégeois Alain De Clerck, qui avait mené une grève de la faim durant une semaine en vue d'empêcher la démolition du bâtiment.

Le 13 février dernier, Alain De Clerck s'était rendu à Namur, avec plusieurs personnes le soutenant dans sa démarche, afin de remettre une pétition au ministre Collin. Celle-ci rassemblait plus de 2.000 signatures de Liégeois et Liégeoises qu'il avait notamment recueillies durant la grève de la faim qu'il a menée fin janvier, dans un mobil-home stationné en face du bâtiment en ruine. Il avait lancé cette action à la suite de l'arrêté de démolition signé par le bourgmestre de Liège le 17 janvier dernier. Arrêté pris pour des raisons de sécurité et de salubrité, sur base d'un rapport de la police locale souvent amenée à y intervenir.

Sur base de cette pétition, l'artiste liégeois espérait obtenir l'inscription de l'ex-dentisterie sur la liste de sauvegarde patrimoniale de la Région wallonne durant douze mois. L'objectif était de profiter de ce délai pour envisager une réaffectation du bâtiment, de style Bauhaus. L'ancien institut de stomatologie de l'Université de Liège, inauguré en 1946, était abandonné depuis 2001.

"Il souffre aujourd'hui d'un important déficit d'intégrité. En effet, ses structures intérieures sont largement victimes des affres du temps. En outre, l'exhaussement de deux niveaux cause une importante dénaturation du bâtiment le privant du rythme du jeu de volumes qui en faisait sa qualité principale. Ces constats affaiblissent l'intérêt architectural de la dentisterie", indique-t-on lundi au cabinet du ministre Collin.

Ce dernier a donc suivi l'avis de l'Agence wallonne du Patrimoine (AWaP) ayant estimé que la dentisterie ne répondait pas aux critères et intérêts qui déterminent un classement.