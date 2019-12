L'alpinisme inscrit au patrimoine immatériel de l'Unesco

Alpinisme : le premier belge au sommet du K2 - JT 19h30 - 01/08/2018 Une incroyable performance, celle, très rare, réalisée par un Belge. Paul Hegge a 51 ans, il est alpiniste et il est le premier Belge a avoir gravi le sommet du K2. Une montagne située à la frontière sino-pakistanaise, dont l’ascension est réputée plus dangereuse encore que celle de l'Everest, qu'il a déjà gravi par ailleurs. David Bertrand et Gérald Wéry l'ont rencontré à sa descente d'avion.