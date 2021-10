L’Agneau mystique aurait contenu à l’origine deux retables

Adoration de l’Agneau Mystique - Les Ambassadeurs à Gand (12/22) - 19/10/2020 L’Agneau Mystique (ou « Adoration de l’Agneau Mystique ») des frères Van Eyck, achevé en 1432, est un chef-d’œuvre mondialement reconnu et l’une des œuvres les plus influentes au monde. Une étape incontournable de votre city-trip à Gand. Au total, les 18 panneaux du retable dépeignent des scènes bibliques avec une certaine magie et incluent les portraits de Joos Vijd, commanditaire des tableaux et marguillier, et de son épouse, Elisabeth Borluut.