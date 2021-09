Ketchup, téléphone ou grande roue : des innovations dévoilées aux expos universelles

Après un an d’attente pour cause de pandémie, les Emirats arabes unis s’apprêtent enfin à accueillir la semaine prochaine l’Exposition universelle 2020 à Dubaï.

Sur les neuf sphères, six sont rendues accessibles au public, chacune comportant deux étages principaux et un plancher inférieur réservé au service. © Tous droits réservés

Imaginé par l’ingénieur André Waterkeyn et érigé par les architectes André et Jean Polak. © BELGAIMAGE

Comment ne pas commencer par notre monument. Construit à l’occasion de l’Exposition universelle de 1958 sur le plateau du Heysel, l’œuvre représente la maille conventionnelle du cristal de fer agrandie 165 milliards de fois.

Imaginé par l’ingénieur André Waterkeyn et érigé par les architectes André et Jean Polak, conçu pour durer six mois, il a fini par devenir au même titre que le Manneken Pis et la Grand-Place, un symbole de la capitale. A mi-chemin entre la sculpture et l’architecture, l’Atomium culmine à 102 m.