"Journées du Patrimoine en Wallonie" les 11 et 12 septembre : Femmes et Patrimoine

Féministes, saintes, héroïnes ou bienfaitrices

Ce large thème "Femmes et Patrimoine" se décline en 6 catégories : la Vierge et les saintes, les donatrices et la bienfaisance, la création et la restauration du patrimoine, les célébrités et héroïnes, la place des femmes dans la société et l’émancipation féminine et l’image des femmes. Le soin aux autres, le " care ", est une des tâches attribuées aux femmes de tous temps (et aujourd’hui aux hommes, heureusement) et cela se marque dans l’histoire de nos régions. Un bel exemple en est l’hôpital Notre-Dame à la Rose de Lessines. " L’influence des femmes dans l’existence et l’histoire de l’hôpital Notre-Dame à la Rose a été déterminante, peut-on lire dans la brochure des Journées du Patrimoine. De la fondation aux soins quotidiens en passant par la reconstruction du site, elles ont joué un rôle crucial, tout en restant sous le contrôle des hommes et faisant régulièrement l’objet d’enjeux de pouvoir qui les dépassaient parfois. "