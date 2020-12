Jésus, Marie et Joseph, sujets de l'exceptionnel "retable de Saluces"

Les musées sont ouverts ! Pour vous faire découvrir leur patrimoine, on vous raconte l’histoire de ces chefs-d’œuvre de nos collections muséales pourtant méconnus. La Maison du Roi, sur la Grand-Place de Bruxelles, abrite un musée sur l’histoire et le patrimoine de la ville. C’est là que vous pourrez admirer le Manneken Pis original, mais pas seulement. Peu connu des visiteurs et visiteuses, le retable de Saluces est pourtant une pièce unique en son genre. Des retables made in Brabant Au Moyen-Âge et aux Temps-Modernes, beaucoup d’églises abondent de décorations diverses : objets de culte travaillés, vitraux, statues, et bien évidemment retables. Ces bas-reliefs très ouvragés représentent souvent des scènes bibliques de manière fastueuse, et sont aujourd’hui des pièces prisées des musées. Certains panneaux sont peints, et parfois signés d’un grand maître de la peinture. En général disposés derrière les autels, les retables sont presque tous articulés : les panneaux s’ouvrent et se ferment sur le bas-relief caché à l’intérieur.

L'Agneau mystique de Van Eyck - © Domaine public - Wikimedia Commons Chez nous, la superstar des retables est sans conteste celui de L'Agneau mystique signé Van Eyck, et qui ne comporte pas de bas-reliefs. Il faut dire que nos régions, surtout au 15e siècle, sont spécialisées dans la manufacture de retables. Les retables brabançons développent leur propre style et se répandent à travers toute l'Europe. Ils sont principalement fabriqués dans les ateliers d'Anvers (alors dans le duché de Brabant), de Bruxelles et de Malines. D'autres provinces, comme le Hainaut, en produiront également. Et l'un des chefs d'oeuvre absolus de cet art brabançon, c'est notre retable de Saluces. Un trésor bien caché

Le retable de Saluces entièrement ouvert - © Musées de la Ville de Bruxelles © Dohet et Peeters La plupart des retables brabançons ont une seule paire de volets, mais pas celui qui nous intéresse. Le retable de Saluces est en effet doté d’une paire supplémentaire, chose rare. Il se présente donc de trois façons différentes, en fonction du calendrier liturgique.

Le retable de Saluces dans ses différentes positions - 23/12/2020 Les différentes positions des trois volets du retable de Saluces, exposé à la Maison du Roi de Bruxelles

Une des scènes sculptées du retable - © Musées de la Ville de Bruxelles © Dohet et Peeters En position fermée, on ne voit que les deux panneaux peints qui forment une composition sur le thème de l’arbre généalogique de Jésus Christ ("arbre de Jessé"). Lorsqu'on les ouvre, on découvre de nouvelles peintures qui représente la vie de Joseph. Mais c'est la seconde ouverture qui dévoile le véritable trésor. Le retable devient un meuble en bois dans lequel se tiennent des scènes sculptées, peintes et dorées sont présentées dans des compartiments. Elles racontent la vie de Marie, avec la Nativité comme thème central. Cette partie n'est pas faite pour être souvent exhibée, ne se montrant que pour les grandes occasions, comme les grandes fêtes.

De près, les personnages laissent voir leurs détails minutieux - © Musées de la Ville de Bruxelles © Dohet et Peeters Il a fallut beaucoup d'artistes et d'artisans pour le réaliser : menuisers, peintres, sculpteurs, doreurs, etc. Les panneaux sont très certainement signé Valentin van Orley, père du célèbre Bernard van Orley, tandis que les scènes sculptées sont l'oeuvre de la famille Borreman, dont les ateliers sont réputés à l'époque. Les statuettes polychromes sont remplies de petits détails minutieux, comme les cils ou les sourcils des personnages, le rosé de leurs joues, les motifs des vêtements, etc. Le travail a tellement bien été réalisé, que le retable a connu très peu de rénovations, et a majoritairement gardé ses couleurs et sa dorure d'origine.

Retable de Saluces - Dépoussiérage - 23/12/2020 Emmanuelle Mercier, collaboratrice scientifique de l'IRPA présente le retable de Saluces (1510), pièce exposée à la Maison du Roi à Bruxelles. Images du dépoussiérage délicat du retable.