Italie : Florence rouvre sa cathédrale et restaure les mosaïques du baptistère

Florence, capitale de la Toscane, désertée par les touristes à cause de la pandémie, rouvre ce lundi au public la cathédrale et sa célèbre coupole dominant la ville, ont annoncé vendredi les services culturels de la ville dans un communiqué.

La cathédrale et sa coupole dessinée par Brunelleschi, la plus grande coupole en appareil maçonné jamais construite, seront ouvertes du lundi au vendredi, conformément aux dispositions du gouvernement permettant la réouverture des monuments et musées dans les régions classées à risque modéré. C’est dans ce cadre que le musée des Offices de Florence a déjà pu rouvrir jeudi.