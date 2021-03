Il y a 20 ans, les Bouddhas de Bâmiyân étaient détruits par les talibans

Un grand trou béant à flanc de montagne, c’est tout ce qui reste des monuments disparus il y a 20 ans. Deux d’entre eux, les plus imposants, se trouvaient à proximité de la ville de Bâmiyân. Ils faisaient respectivement 53 et 38 mètres de haut. L’autre, de "seulement" 10 mètres, se trouvait à 4 km de là.

Pendant près d’un millénaire et demi, les Bouddhas ont veillé sur leur vallée. Même après l’implantation de la religion islamique, ils furent préservés des affres du temps. Ils ont résisté aux conquêtes mongoles de Ghengis Khan, à la colonisation britannique, et à la guerre avec l’Union soviétique.

Les archéologues supposent que les statues étaient autrefois richement décorées. Elles étaient taillées à même la montagne, recouverte de stuc, de bois ou de métaux précieux. Bâmiyân était alors un centre majeur de la religion bouddhiste en Asie centrale, abritant un grand nombre de monastères. Les montagnes servaient de refuge pour les moines et les ermites, et l’on venait de toute l’Asie pour admirer les majestueux monuments.

On suppose que les imposants Bouddhas ont été bâtis entre le 4e et le 8e siècle de notre ère. La région fait alors partie du berceau du bouddhisme, bien avant l’apparition de l’Islam. Située le long de la route de la soie, Bâmiyân était au croisement des cultures et des religions.

Avec l’arrivée des fondamentalistes au pouvoir, les menaces se sont faites de plus en plus pesantes sur les statues, qui sont alors vues par les extrémistes comme des représentations impies "d’une religion dégénérée" (ce sont les mots du mollah Omar, leader des talibans à l’époque).

Un taliban pose fièrement devant la niche vide d'un Bouddha détruit - © SAEED KHAN - AFP

Hasard du calendrier ou non, c’est le 11 mars 2001 que le monde assiste, médusé et impuissant, à l’effondrement de ce qu’il reste des statues. Quelques mois plus tard, c’est le 11 septembre. La responsabilité des talibans, soutien d’Al Qaeda, est pointée dans les attentats, et l’Afghanistan plonge dans la guerre. La destruction des Bouddhas a donc préfiguré la série d’événements dramatiques qui ont marqué ce début de siècle.

Le site est aujourd’hui classé à l’UNESCO, car même si les statues ont à jamais disparu, la richesse culturelle et archéologique des lieux reste importante. Il existe toujours des vestiges, notamment des fresques qui recouvrent les parois des cavités qui accueillaient jadis les Bouddhas. Mais le site est inscrit sur la liste de l'héritage culturel en péril depuis plusieurs années.

Plusieurs propositions de reconstruction ont été faites, depuis 20 ans, mais aucune n’a abouti. Les fragments des Bouddhas ont été conservés sur le site, qui est gardé nuit et jour. L'UNESCO et les autorités afghanes ne désespèrent pas d'un jour reconstruire au moins l'une des statues. Mais la peur d'un retour des talibans dans la région reste bien présente, et freine tout projet.

► A lire aussi : les trésors archéologiques de Bamiyan menacés par le changement climatique